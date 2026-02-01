Mega loto Salle Polyvalente Mouthe

Mega loto

Salle Polyvalente Rue Cart Broumet Mouthe Doubs

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 23:30:00

Ouverture des portes à 19h. Organisé par le ski club Mont Noir.

Plus de 5 000 € de lots en bons d’achat.

Buvette et snack sur place.

Sur réservation et places limitées .

Salle Polyvalente Rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 74 26 73

