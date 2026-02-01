Mega loto Salle Polyvalente Mouthe
Salle Polyvalente Rue Cart Broumet Mouthe Doubs
Tarif : – –
Ouverture des portes à 19h. Organisé par le ski club Mont Noir.
Plus de 5 000 € de lots en bons d’achat.
Ouverture des portes à 19h.
Buvette et snack sur place.
Sur réservation et places limitées .
Salle Polyvalente Rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 74 26 73
