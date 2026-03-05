MEGA LOTO Salle polyvalente Mouthe
MEGA LOTO Salle polyvalente Mouthe samedi 25 avril 2026.
MEGA LOTO
Salle polyvalente 32 Rue Cart Broumet Mouthe Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-04-25 17:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
2026-04-25
Organisé par le FC Mouthe.
Ouverture des portes à 18h, début du loto à 20h.
+ de 18000€ de lots, une voiture, paniers garnis, bons d’achat, nombreux lots…
Tarif préférentiel si grille achetée avant le 10 avril 2025.
Réservation conseillée. .
Salle polyvalente 32 Rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 92 16 72 mouthe.loto@gmail.com
