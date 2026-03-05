MEGA LOTO Salle polyvalente Mouthe

MEGA LOTO

Salle polyvalente 32 Rue Cart Broumet Mouthe Doubs

Début : 2026-04-25 17:30:00

fin : 2026-04-25 23:30:00

2026-04-25

Organisé par le FC Mouthe.

Ouverture des portes à 18h, début du loto à 20h.

+ de 18000€ de lots, une voiture, paniers garnis, bons d’achat, nombreux lots…

Tarif préférentiel si grille achetée avant le 10 avril 2025.

Réservation conseillée. .

Salle polyvalente 32 Rue Cart Broumet Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 92 16 72 mouthe.loto@gmail.com

