Méga Loto Centre d’Animation et de Loisirs Ornans

Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée Ornans Doubs

Début : 2025-10-25 18:30:00

Méga Loto organisé par L’Ornanaise Gym .

Buffet et buvette

Réservation par sms .

Centre d’Animation et de Loisirs 23 rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 89 13 17

