Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc

Méga Loto
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Méga loto, organisé par l’association Les C’4L, animé par Isabelle , n’ hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer une bonne soirée à la salle de Monplaisir à saint Christophe sur Roc.
Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h15.
Réservation 06.22.79.95.73 .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
