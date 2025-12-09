Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc

Méga Loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Méga loto, organisé par l’association Les C’4L, animé par Isabelle , n’ hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer une bonne soirée à la salle de Monplaisir à saint Christophe sur Roc.

Ouverture des portes à 18h30, début des jeux à 20h15.

Réservation 06.22.79.95.73 .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

