Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc

Méga Loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

DIMANCHE 1 FÉVRIER loto de l’ Association Hors Cadre à 14h15

Pensez a vos réservations avec nombre de joueurs par tel ou SMS au 06.22.79.95.73 , salle chauffée , parking privé, accessible aux PMR , ambiance conviviale et chaleureuse…

Restauration et buvette sur place . .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

