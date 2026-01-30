Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc
Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc dimanche 1 février 2026.
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
DIMANCHE 1 FÉVRIER loto de l’ Association Hors Cadre à 14h15
Pensez a vos réservations avec nombre de joueurs par tel ou SMS au 06.22.79.95.73 , salle chauffée , parking privé, accessible aux PMR , ambiance conviviale et chaleureuse…
Restauration et buvette sur place . .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
