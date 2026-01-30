Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc

Méga Loto

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Mega loto de la chance à venir vendredi 13 février organisé par les associations T.I.T.A.N et ATHLETICS FAUTEUIL à 20h30 plus de 40 tirages ,plus de 3800 € de cartes cadeaux et de lots dont un final à 1200 € ,400 € etc…..

Venez les soutenir afin de les aider à financer leurs projets et matériels dans leurs missions handicap

Réservation fortement conseillée un numéro unique le 06 22 79.95.73

Restauration et buvette sur place. .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

