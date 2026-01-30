Méga Loto Saint-Christophe-sur-Roc
Mega loto de la chance à venir vendredi 13 février organisé par les associations T.I.T.A.N et ATHLETICS FAUTEUIL à 20h30 plus de 40 tirages ,plus de 3800 € de cartes cadeaux et de lots dont un final à 1200 € ,400 € etc…..
Venez les soutenir afin de les aider à financer leurs projets et matériels dans leurs missions handicap
Réservation fortement conseillée un numéro unique le 06 22 79.95.73
Restauration et buvette sur place. .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
