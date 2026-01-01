Méga Loto Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay
Méga Loto Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay samedi 17 janvier 2026.
Méga Loto
Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime
Début : 2026-01-17 20:15:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
L’Association pour la pérénité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle en partenariat avec l’Amicale des Diables Bleus organise un méga loto avec plus de 4000€ de lots.
Animé par Phil.
Tombola buvette et bingo.
Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 23 80
English :
The Association pour la pérénité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle, in partnership with the Amicale des Diables Bleus, is organizing a mega-lotto with over 4,000? in prizes.
Hosted by Phil.
Tombola, refreshment bar and bingo.
L’événement Méga Loto Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-01-13 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin