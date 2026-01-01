Méga Loto Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay

Méga Loto

Rue du 19 mars 1962 Complexe socioculturel et éducatif Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Début : 2026-01-17 20:15:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’Association pour la pérénité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle en partenariat avec l’Amicale des Diables Bleus organise un méga loto avec plus de 4000€ de lots.

Animé par Phil.

Tombola buvette et bingo.

English :

The Association pour la pérénité du souvenir des combats de la poche de La Rochelle, in partnership with the Amicale des Diables Bleus, is organizing a mega-lotto with over 4,000? in prizes.

Hosted by Phil.

Tombola, refreshment bar and bingo.

