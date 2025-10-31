Méga loto, spécial Halloween Airvault

Airvault Deux-Sèvres

L’association les amicales des donneurs de sang d’Airvault et de Saint-Varent organise un loto, à la salle de Soulièvres à Airvault, avec Danièle. Ouverture des portes à 19 h et début du loto à 20 h 30. Possibilité d’achat de cartons sur place. 2 € le carton, 10 € les 6 et 15 € les 10 cartons. 2560 € de lots. Informations et réservations au 06 07 34 78 36. Buvette, pâtisserie et sandwichs. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

