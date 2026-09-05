Méga loto, spécial Halloween Airvault
samedi 31 octobre 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Méga loto, spécial Halloween
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’association les amicales des donneurs de sang d’Airvault et de Saint-Varent organise un loto, à la salle de Soulièvres à Airvault, avec Danièle, le samedi 31 octobre. Ouverture des portes à 18 h 30 et début du loto à 20 h 30. Possibilité d’achat de cartons sur place. 2 € le carton, 10 € les 6 et 15 € les 10 cartons. 3 500 € de lots. Buvette, pâtisseries et sandwichs proposés sur place. Informations et réservations au 06 07 34 78 36 .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
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English : Méga loto, spécial Halloween
L’événement Méga loto, spécial Halloween Airvault a été mis à jour le 2026-09-05 par CC Airvaudais Val du Thouet
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