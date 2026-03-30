Méga Loto Val-de-Meuse
Méga Loto Val-de-Meuse samedi 23 mai 2026.
Méga Loto
Salle des fêtes Val-de-Meuse Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
2000 € en bon d’achat Leclerc
Dont un bon de 600 €
1 télé TCL 75 pouces mini led
1 palette de pellets
Et des tonnes d’autres surprises
Dotation total 3500 €
Ouverture des portes 18h .
Salle des fêtes Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 51 72 37 46 nestorfm@laposte.net
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English :
L’événement Méga Loto Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne du Pays de Langres
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