Méga Loto

Salle des fêtes Val-de-Meuse Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

2000 € en bon d’achat Leclerc

Dont un bon de 600 €

1 télé TCL 75 pouces mini led

1 palette de pellets

Et des tonnes d’autres surprises

Dotation total 3500 €

Ouverture des portes 18h .

Salle des fêtes Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 51 72 37 46 nestorfm@laposte.net

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English :

L’événement Méga Loto Val-de-Meuse a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne du Pays de Langres