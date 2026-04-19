Mega Loto Yerville
Mega Loto Yerville dimanche 19 avril 2026.
Yerville
Mega Loto
142 Rue Jules Guéville Yerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Mega Loto 10 000€ de lots proposé par le YFC .
142 Rue Jules Guéville Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 64 55 60
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English : Mega Loto
L’événement Mega Loto Yerville a été mis à jour le 2026-02-27 par Communauté de communes Plateau de Caux
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