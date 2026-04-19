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Mega Loto Yerville

Mega Loto Yerville dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 142 Rue Jules Guéville

Ville : 76760 Yerville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Yerville

Mega Loto

142 Rue Jules Guéville Yerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Mega Loto 10 000€ de lots proposé par le YFC   .

142 Rue Jules Guéville Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 64 55 60 

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English : Mega Loto

L’événement Mega Loto Yerville a été mis à jour le 2026-02-27 par Communauté de communes Plateau de Caux

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