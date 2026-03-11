Méga malade imaginaire Villefranche-de-Rouergue

Méga malade imaginaire

Côte du Mas de Bonnet Villefranche-de-Rouergue Aveyron

10

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

De Luc Boulanger. Mise en scène Camille Aparisi.

Côte du Mas de Bonnet Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 77 53 35 35

English :

By Luc Boulanger. Directed by Camille Aparisi.

