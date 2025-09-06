Méga trivial pursuit au chat chouette Le chat chouette des jeux Pertuis

Méga trivial pursuit au chat chouette

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 19h. Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-06 19:00:00

2025-09-06

Venez participer en équipe au méga trivial pursuit du chat chouette. Soyez les plus culturés pour, en répondant bien aux questions, posséder un triangle de chaque couleur dans votre camembert afin de remporter les bons d’achats

Équipe de 2 minimum Animé par la loutre



Réservation et informations par téléphone, réseaux sociaux, mail ou directement en boutique^^ .

Le chat chouette des jeux 125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and take part in the mega trivial pursuit of the owl cat. Be the most cultured and, by answering the questions correctly, get a triangle of each color in your pie chart to win shopping vouchers

German :

Nehmt als Team am Mega-Trivial Pursuit der Eulen-Katze teil. Seid die kulturvollsten, um durch die richtige Beantwortung der Fragen ein Dreieck jeder Farbe in eurem Tortendiagramm zu besitzen und die Einkaufsgutscheine zu gewinnen

Italiano :

Venite a partecipare come squadra al mega trivial pursuit del gatto gufo. Siate i più acculturati e, rispondendo correttamente alle domande, fate comparire un triangolo di ogni colore nel vostro grafico a torta per vincere i buoni spesa

Espanol :

Ven y participa en equipo en la mega persecución trivial del gato búho. Sé el más culto y, respondiendo correctamente a las preguntas, ten un triángulo de cada color en tu gráfico circular para ganar los vales de compra

