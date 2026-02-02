Megadef + Felo Skurt (SKB) + Graphy-T + Ker-Mess Tours

Megadef + Felo Skurt (SKB) + Graphy-T + Ker-Mess

En 2025 j’suis allé jouer au Bateau ivre et c’était trop bien donc je les ai manipulé psychologiquement à coup de chantages divers et variés (j’ai pleuré dans leur bureaux jusqu’à ce qu’ils me supplient de partir) pour qu’ils acceptent que je revienne en ramenant des copaines pour une méga fiesta !

Salut c’est Joey Glüten !

En septembre 2025 j’suis allé jouer au BATEAU IVRE à Tours et c’était trop bien donc je les ai manipulé psychologiquement à coup de chantages divers et variés (j’ai pleuré dans leur bureaux jusqu’à ce qu’ils me supplient de partir) pour qu’ils acceptent que je revienne en ramenant des copaines pour organiser une méga fiesta.

Ça a marché, comme d’habitude parce que je fais pitié, alors j’ai décidé d’inviter Mégadef, Graphy-T, Felo Skurt (SKB) et Ker-mess pour venir tout casser le 23 avril 2026. Tout le monde a dit non au début mais j’ai encore pleuré et ça a fini par les convaincre donc on va faire la méga teuf au bateau alors viens faire boom boom avec nous sinon je vais encore pleurer et franchement tu veux pas ça … 12 .

In 2025 I went to play at Le Bateau ivre and it was too good, so I manipulated them psychologically through various blackmail schemes (I cried in their offices until they begged me to leave) to get them to agree to let me come back and bring some girlfriends for a mega shindig!

