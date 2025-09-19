Mégalithes en fête à Petit Mont Arzon

Mégalithes en fête à Petit Mont Arzon vendredi 19 septembre 2025.

Mégalithes en fête à Petit Mont

Rue du Petit Mont Arzon Morbihan

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 21:30:00

2025-09-19

Pour fêter l’inscription des mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, une série d’animations est prévue à petit-Mont de 18h00 à 21h30 le vendredi 19 septembre 2025

De 18h à 20h Nombreuses animations gratuites ouvertes à tous

– Animations créatives, maquillage, caricature, déambulations échassiers, jongleurs, saynètes

– Foodtrucks et buvette

De 20h15 à 21h30 Soirée théatralisée

– Théâtre d’improvisation

– Déambulation nocturne éclairée

– Mise en lumière du site à la nuit tombée

Informations

Navette gratuite depuis le Parking du Sanso Accès gratuit sur inscription / Jauge 500 personnes .

Rue du Petit Mont Arzon 56640 Morbihan Bretagne

