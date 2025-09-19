Mégalithes en fête à Petit Mont Arzon
Mégalithes en fête à Petit Mont Arzon vendredi 19 septembre 2025.
Mégalithes en fête à Petit Mont
Rue du Petit Mont Arzon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 21:30:00
Date(s) :
2025-09-19
Pour fêter l’inscription des mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, une série d’animations est prévue à petit-Mont de 18h00 à 21h30 le vendredi 19 septembre 2025
De 18h à 20h Nombreuses animations gratuites ouvertes à tous
– Animations créatives, maquillage, caricature, déambulations échassiers, jongleurs, saynètes
– Foodtrucks et buvette
De 20h15 à 21h30 Soirée théatralisée
– Théâtre d’improvisation
– Déambulation nocturne éclairée
– Mise en lumière du site à la nuit tombée
Informations
Navette gratuite depuis le Parking du Sanso Accès gratuit sur inscription / Jauge 500 personnes .
Rue du Petit Mont Arzon 56640 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Mégalithes en fête à Petit Mont Arzon a été mis à jour le 2025-08-28 par ADT 56