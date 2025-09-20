Mégalithes en fête Contes autour des mégalithes Locoal-Mendon
Mégalithes en fête Contes autour des mégalithes Locoal-Mendon samedi 20 septembre 2025.
Mané Bras Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Contes autour des deux sites mégalithiques Mané Bras et de Mané Bihan + animation
musicale de 18h30 à 20h
Gratuit, sur inscription 02 97 24 60 87 .
Mané Bras Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
