Mégalithes en fête Contes autour des mégalithes Locoal-Mendon

Mané Bras Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Contes autour des deux sites mégalithiques Mané Bras et de Mané Bihan + animation

musicale de 18h30 à 20h

Gratuit, sur inscription 02 97 24 60 87 .

Mané Bras Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

L’événement Mégalithes en fête Contes autour des mégalithes Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon