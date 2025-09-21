Mégalithes en fête Découverte à vélo Rue du grand large Erdeven

Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Sur un tracé de 11,9km, le plus important des sites mégalithiques après Carnac dévoile ses innombrables richesses.

– RDV à 9h devant le complexe sportif pour un circuit accompagné par le Cyclo Club d’Erdeven

Fiche téléchargeable www. baiedequiberon.bzh .

Rue du grand large Complexe sportif – Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

