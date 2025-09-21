Mégalithes en fête Découverte des dolmens Belz

Dolmen de Kerhuen Belz Morbihan

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21

Circuit commenté des mégalithes suivi d’un moules / frites (option payante) sur l’île de Saint-Cado

Départ 9h30 du Dolmen de Kerhuen

Gratuit, sur inscription office de tourisme Baie de Quiberon 02 44 84 56 56

> Organisé par la mairie de Belz & l’Office de tourisme de la Baie de Quiberon .

Dolmen de Kerhuen Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

