Mégalithes en fête Découverte des dolmens Belz
Mégalithes en fête Découverte des dolmens
Dolmen de Kerhuen Belz Morbihan
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 14:00:00
2025-09-21
Circuit commenté des mégalithes suivi d’un moules / frites (option payante) sur l’île de Saint-Cado
Départ 9h30 du Dolmen de Kerhuen
Gratuit, sur inscription office de tourisme Baie de Quiberon 02 44 84 56 56
> Organisé par la mairie de Belz & l’Office de tourisme de la Baie de Quiberon .
Dolmen de Kerhuen Belz 56550 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
