Mégalithes en fête La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret

Mégalithes en fête La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret dimanche 21 septembre 2025.

Mégalithes en fête La pointe de Kerisper en Pluneret

Jardin de mémoires Pluneret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez un circuit au confluent de deux rivières.

Cette balade est organisée par l’animateur nature et patrimoine de la commune de Pluneret

Distance 2,5 km

Sur inscription par téléphone

Jauge 35 personnes .

Jardin de mémoires Pluneret 56400 Morbihan Bretagne +33 6 30 17 43 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mégalithes en fête La pointe de Kerisper en Pluneret Pluneret a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon