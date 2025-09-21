Mégalithes en fête Randonnée mégalithes animée Locoal-Mendon

Locoal-Mendon Morbihan

Départ 10h du hameau de Ty Er Chir

Circuit commenté à la découverte des dolmens de Mané Bihan et de Mané Braz.

Profitez d’un temps d’échange privilégié autour du Néolithique (avec en appui des fac-similés), du

mégalithisme, comprendre les monuments, leur contexte et leurs particularités

Parcours 6,3km temps 1h30-2h

Proposé par Claire Tardieu et la mairie de Locoal-Mendon

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Baie de Quiberon au 02 44 84 56 56 .

Hameau de Ty Er Chir Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

