Mégalithes en fête Randonnée mégalithes animée Locoal-Mendon

Mégalithes en fête Randonnée mégalithes animée
Hameau de Ty Er Chir Locoal-Mendon Morbihan
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Départ 10h du hameau de Ty Er Chir
Circuit commenté à la découverte des dolmens de Mané Bihan et de Mané Braz.
Profitez d’un temps d’échange privilégié autour du Néolithique (avec en appui des fac-similés), du
mégalithisme, comprendre les monuments, leur contexte et leurs particularités
Parcours 6,3km temps 1h30-2h
Proposé par Claire Tardieu et la mairie de Locoal-Mendon
Sur réservation auprès de l’office de tourisme Baie de Quiberon au 02 44 84 56 56 .
Hameau de Ty Er Chir Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
