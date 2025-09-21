Mégalithes en fête Sur les traces des mégalithes du bois du Varquez Erdeven

Parking étang du Varquez Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

En famille, relevez des défis et testez vos connaissances sur ce site patrimonial; culturel et naturel du Bois du Varquez à Erdeven, propriété du Conseil départemental au titre des espaces

verts..

Lancement à 10h au parking de l’étang du Varquez.

2 heures de jeux et de découvertes.

Le parcours s’étend sur 3 kilomètres, accessible à partir de 7-8 ans.

Remise de prix à l’issue du jeu.

Gratuit, sur inscription office de tourisme d’Erdeven ou par téléphone au 02 44 84 56 56 par groupe de 3 à 6 personnes

> Par le service Culture et Patrimoine d’AQTA .

Parking étang du Varquez Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

