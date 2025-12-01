Mégaloto du Pays de Lesneven Handball Salle Kerjézéquel Lesneven
Mégaloto du Pays de Lesneven Handball Salle Kerjézéquel Lesneven dimanche 14 décembre 2025.
Mégaloto du Pays de Lesneven Handball
Salle Kerjézéquel 69 Rue D’arvor Lesneven Finistère
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 13:30:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le Pays de Lesneven Handball est heureux de vêtir ses habits de Noël pour cette nouvelle édition de son loto !
Pas d’inquiétude pour les habitués, le muguet et la voiture reviendront au mois de Mai…
Malou sera une nouvelle fois notre partenaire !
Pour votre plus grand plaisir, et à votre demande, ce seront principalement des bons d’achat qui viendront garnir vos hottes de Noël de nombreux bons d’achat de 50€ à 1000€, ainsi que des lots divers pour les fêtes !
Nous vous conseillons de réserver dès à présent votre place, pour rejoindre les 350 personnes déjà inscrites ! .
Salle Kerjézéquel 69 Rue D’arvor Lesneven 29260 Finistère Bretagne
