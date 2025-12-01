Mégaloto du Pays de Lesneven Handball Salle Kerjézéquel Lesneven

Mégaloto du Pays de Lesneven Handball

Salle Kerjézéquel 69 Rue D’arvor Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 13:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le Pays de Lesneven Handball est heureux de vêtir ses habits de Noël pour cette nouvelle édition de son loto !

Pas d’inquiétude pour les habitués, le muguet et la voiture reviendront au mois de Mai…

Malou sera une nouvelle fois notre partenaire !

Pour votre plus grand plaisir, et à votre demande, ce seront principalement des bons d’achat qui viendront garnir vos hottes de Noël de nombreux bons d’achat de 50€ à 1000€, ainsi que des lots divers pour les fêtes !

Nous vous conseillons de réserver dès à présent votre place, pour rejoindre les 350 personnes déjà inscrites ! .

