Mégaloto Parc des expos de Vannes Vannes

L’Apel du collège Sainte Marie d’Elven est très heureuse d’organiser cette 1ère édition d un mégaloto à Vannes au parc des expositions le Chorus. 3372 places.

Accueil des campings cars.

Venez tenter votre chance de gagner une Mercedes, un séjour d’une semaine pour 2 personnes en Thalassothérapie 5* au Crouesty, une carte cadeau de 4 000€, un thermomix TM7, un bon d’achat voyage de 3 000€ dans l’agence Celtea de Vannes, de nombreux bons d’achats allant jusqu’à 2500€… Et d’autres très nombreux beaux lots. .

