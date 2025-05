megamaj — après-midi jeu vidéo – édulab Pasteur Rennes, 24 mai 2025, Rennes.

megamaj — après-midi jeu vidéo édulab Pasteur Rennes Samedi 24 mai, 14h30

Rejoignez-nous pour un samedi dédié au jeu vidéo ! Une occasion de découvrir et de jouer à différents jeux amateurs créés à l’édulab et à L’Hôtel Pasteur en avril dernier à l’occasion de la babelgamejam.

Lors de ce marathon de création de jeu vidéo international et interculturel, organisé par Indie Collective et Intercultura, en France et en Espagne, les participant·e·s ont imaginé des jeux ayant pour thème la lutte contre le racisme.

– 10 jeux à tester, manette et clavier, ayant pour thème la lute contre le racisme, avec de la plateforme, du récit interactif etc.

– le jeux SuperreaKtor, imaginé en marathon créatif en 2022 et depuis en développement par Christophe Torin à venir tester

– l’association Indie Collective a venir rencontrer, dont l’enjeu est l’accompagnement et la valorisation de la création indépendante et amateur dans le domaine du jeu vidéo, notamment à Rennes, avec l’organisation de marathon de création de jeu vidéo, la réalisation à l’édulab Pasteur du podcast Indie&Co, et le mise en place avec l’association 3 Hit Combo de l’espace indé du Stunfest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-24T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-24T18:00:00.000+02:00

0230215032 edulabpasteur@ville-rennes.fr

édulab Pasteur 2 Place Pasteur Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine