MEGAMIX PALAIS BEAUMONT Pau

MEGAMIX Début : 2025-12-31 à 22:30. Tarif : – euros.

ASPROD PRÉSENTE : MEGAMIXLe Mégamix, le nouveau show chanté et dansé ultra-vitaminé de la troupe de l’Art Scène. Des tubes intemporels des années 90 à nos jours et des surprises… Un moment de bonne humeur, de danse et de joie annoncé ! A partir de 8 ansCréation et mise en scène : Frédéric FuertesChorégraphies : Séverine Rolin

PALAIS BEAUMONT PARC BEAUMONT 64000 Pau 64