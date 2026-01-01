Mégarifles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois

Mégarifles

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 20:00:00

2026-01-11

L’association Moto Compétition Passion organise ses mégarifles le dimanche 11 janvier 2026 à la MJC de Châtillon en Bazois. 3000 euros de lots à gagner ! Buvette, sandwichs, gâteaux sur place. .

Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chronomoto58@outlook.fr

