Mégarifles Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois dimanche 11 janvier 2026.
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois Nièvre
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11 20:00:00
2026-01-11
L’association Moto Compétition Passion organise ses mégarifles le dimanche 11 janvier 2026 à la MJC de Châtillon en Bazois. 3000 euros de lots à gagner ! Buvette, sandwichs, gâteaux sur place. .
Place Pierre Saury MJC Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chronomoto58@outlook.fr
