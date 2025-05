Mégothon organisé par l’association Tree6clope – Bayonne, 24 mai 2025 14:00, Bayonne.

Pyrénées-Atlantiques

Mégothon organisé par l’association Tree6clope Place du Réduit Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Cette année l’association Tree6clope souhaite mobiliser un maximum de citoyens contre la pollution des mégots à l’occasion d’un grand ramassage itinérant dans les rues du petit et du grand Bayonne.

Le départ se fera place du réduit à 14h. Bilan, décompte des mégots et remerciements sur la place de la liberté à 16h. Cet événement est organisé avec le soutien de la ville de Bayonne. Le matériel de ramassage sera fourni sur place. Nous espérons vous voir nombreux à nos côtés à Bayonne le 24 et comptons sur votre collaboration pour relayer l’information dans vos agendas et réseaux respectifs. Pour celles et ceux qui seraient dans l’impossibilité de venir le 24 mai, Tree6clope propose un soutien logistique à tous les organisateurs volontaires de ramassages sur la semaine du Mégothon (du 16 au 23 mai). .

Place du Réduit

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 26 22

