MEGOTHON RAMASSONS LES MEGOTS ! – Valence fontaine Monumentale Valence, 26 mai 2025 10:00, Valence.

Drôme

MEGOTHON RAMASSONS LES MEGOTS ! Valence fontaine Monumentale Fontaine Monumentale Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-26 10:00:00

fin : 2025-05-26 12:00:00

Date(s) :

2025-05-26

Participez au Mogothon et contribuez activement à la préservation de notre environnement.

Ensemble, faisons disparaître les mégots et redonnons à la planète toute sa beauté

.

Valence fontaine Monumentale Fontaine Monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 35 98 71 sg.du.scedv@gmail.com

English :

Take part in the Mogothon and make an active contribution to preserving our environment.

Together, let’s make cigarette butts disappear and restore the planet’s beauty

German :

Nehmen Sie am Mogothon teil und leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt.

Lassen Sie uns gemeinsam die Zigarettenstummel verschwinden und unserem Planeten seine Schönheit zurückgeben

Italiano :

Partecipate al Mogothon e contribuite attivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

Insieme, eliminiamo i mozziconi di sigaretta e ripristiniamo la bellezza del pianeta

Espanol :

Participa en el Mogothon y contribuye activamente a preservar nuestro medio ambiente.

Juntos, deshagámonos de las colillas y recuperemos la belleza del planeta

L’événement MEGOTHON RAMASSONS LES MEGOTS ! Valence a été mis à jour le 2025-05-21 par Valence Romans Tourisme