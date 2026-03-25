Mehdi Bachtarzdi en spectacle Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement
Mehdi Bachtarzdi en spectacle Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement dimanche 5 avril 2026.
Mehdi Bachtarzdi en spectacle
Dimanche 5 avril 2026 de 18h à 19h. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 18:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Après avoir enflammé la Tunisie et les réseaux sociaux avec son franc-parler et son énergie débordante, Medhi Bachtarzi débarque au Marseille Comedy Club pour un show 100% en tunisien.
Après avoir enflammé la Tunisie et les réseaux sociaux avec son franc-parler et son énergie débordante, Medhi Bachtarzi débarque au Marseille Comedy Club pour un show 100% en tunisien.
Entre sens de l’observation, habitudes, contradictions, critique sociale, clichés et absurdités locales, préparez-vous à plonger dans l’univers du spectacle Touskié ! Un vrai feu d’artifice à la sauce tunisienne pour votre plus grand plaisir !
Sur place Bières, cocktails et planches à partager (options veggie) .
Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After setting Tunisia and social networks ablaze with his outspokenness and boundless energy, Medhi Bachtarzi arrives at the Marseille Comedy Club for a show 100% in Tunisian.
L’événement Mehdi Bachtarzdi en spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
Prochains événements à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Vrai de vrai festival du documentaire La Baleine Marseille 6e Arrondissement — 25 mars 2026
- Vernissage et exposition PIX on MARS de HRG pixelart Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement — 26 mars 2026
- Sébastien Marx En rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement — 26 mars 2026
- Tellement Mieux spectacle de Stand Up Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement — 26 mars 2026
- Emy Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement — 27 mars 2026