Mehdi Bachtarzdi en spectacle Marseille Comedy Club Marseille 6e Arrondissement

Mehdi Bachtarzdi en spectacle

Dimanche 5 avril 2026 de 18h à 19h. Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Après avoir enflammé la Tunisie et les réseaux sociaux avec son franc-parler et son énergie débordante, Medhi Bachtarzi débarque au Marseille Comedy Club pour un show 100% en tunisien.

Après avoir enflammé la Tunisie et les réseaux sociaux avec son franc-parler et son énergie débordante, Medhi Bachtarzi débarque au Marseille Comedy Club pour un show 100% en tunisien.



Entre sens de l’observation, habitudes, contradictions, critique sociale, clichés et absurdités locales, préparez-vous à plonger dans l’univers du spectacle Touskié ! Un vrai feu d’artifice à la sauce tunisienne pour votre plus grand plaisir !



Sur place Bières, cocktails et planches à partager (options veggie) .

Marseille Comedy Club 59 rue de Rome Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

After setting Tunisia and social networks ablaze with his outspokenness and boundless energy, Medhi Bachtarzi arrives at the Marseille Comedy Club for a show 100% in Tunisian.

L’événement Mehdi Bachtarzdi en spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille