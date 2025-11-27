MEHDI DJAADI – Couleur Framboise – Mehdi Djaadi – LA SCALA PARIS Paris

MEHDI DJAADI – Couleur Framboise – Mehdi Djaadi Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

MEHDI DJAADI Après le succès de son premier spectacle nommé aux Molières, Mehdi Djaadi revient avec « Couleur Framboise ». Il y incarne une trentaine de personnages aussi drôles que touchants dans un récit personnel : le parcours d’un homme confronté à l’impossibilité de concevoir un enfant avec sa femme questionnant ainsi sa foi, sa virilité et les injonctions de la société.Loin des codes du stand-up traditionnel, Mehdi Djaadi livre un spectacle solaire et bouleversant d’humanité.En partant d’un récit intime, il touche à l’universel et traite avec humour des questions très actuelles qui nous concernent tous.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75