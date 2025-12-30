MEHDI DJAADI – Couleur Framboise – Mehdi Djaadi LA SCALA PARIS Paris

MEHDI DJAADI – Couleur Framboise – Mehdi Djaadi Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

MEHDI DJAADI Après le succès de son premier spectacle nommé aux Molières, Mehdi Djaadi revient avec « Couleur Framboise ». Il y incarne une trentaine de personnages aussi drôles que touchants dans un récit personnel : le parcours d’un homme confronté à l’impossibilité de concevoir un enfant avec sa femme questionnant ainsi sa foi, sa virilité et les injonctions de la société.Loin des codes du stand-up traditionnel, Mehdi Djaadi livre un spectacle solaire et bouleversant d’humanité.En partant d’un récit intime, il touche à l’universel et traite avec humour des questions très actuelles qui nous concernent tous.Tout en finesse, Mehdi vise juste et parvient à la fois à faire rire et pleurer LE PARISIENDrôle, touchant, irrésistible.L’AfficheUn spectacle solaire, bouleversant d’humanité et de drôlerie, bourré d’amour et d’espoir. Incontournable.Télérama – TTTOn rit, on s’émeut et on s’interroge.LCIC’est très beau, c’est très drôle, c’est tout en finesse !La ProvenceLe jeu est aussi magnifique que généreux. Mehdi Djaadi est solaire ! Une totale réussite !TatouvuUn sujet délicat qu’il parvient à embrasser dans un spectacle aussi drôle qu’émouvant, il faut aller l’applaudirJD NewsMehdi Djaadi se confie avec une sincérité désarmante et un humour espiègle.France Net InfosUn spectacle qui mêle sans faux pas le tragique et l’humour.La VieBeaucoup de finesse, beaucoup d’humour ! Drôle, sincère, profondément humain.France InfoPlein de sincérité. On rit beaucoup !France 3Mehdi Djaadi offre un spectacle à l’image de son parcours : parfois drôle, parfois triste, mais toujours humainLe FigaroUn spectacle joyeux et enchanteur. Mehdi Djaadi éblouit par sa virtuosité et le cœur qu’il met à son l’ouvrage.Le Figaro Magazine

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCALA PARIS 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75