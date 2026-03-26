Mehdi Moutashar Galerie Zemma Marseille 1er Arrondissement

Mehdi Moutashar

Du 03/04 au 07/05/2026 le vendredi et samedi de 15h à 19h. Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-05-07 19:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Exposition Trame(s), dédiée à l’œuvre de Mehdi Moutashar, un artiste de dimension internationale, lauréat du Prix Jameel 2018 (Victoria & Albert Museum) et présent dans de nombreuses institutions.

Artiste franco‑irakien, né en 1943 à Hilla (Babylone), Mehdi Moutashar vit et travaille à Arles depuis 1974. Formé à l’Académie des Beaux‑Arts de Bagdad puis aux Beaux‑Arts de Paris, il développe une œuvre qui mêle l’abstraction géométrique occidentale à la tradition arabo‑musulmane, notamment l’arabesque. Son langage visuel repose sur quelques formes essentielles, le carré, l’angle, le segment qu’il met en œuvre dans de multiples constructions, murales ou en trois dimensions, témoignant d’une approche philosophique globale de l’espace, où sols, murs, plafonds, vide, ligne d’horizon… relèvent d’une même unité. Il a exposé à Paris, Doha, Londres, Washington D.C…. Il est représenté par les galeries Lawrie Shabibi (Dubaï) et Hoffmann (Friedberg, Allemagne). Sa monographie, parue en 2023 aux éditions Méridianes & Bernard Chauveau, retrace plus de cinq décennies d’explorations géométriques fondées sur l’idée de mesure.









Entre minimalisme occidental et héritage arabo-musulman, l’artiste déploie un langage universel où le bois peint, la brique et le fil élastique redéfinissent l’espace. Venez expérimenter une géométrie en mouvement, une mesure de la terre qui invite le corps à la déambulation et le regard à l’infini. .

Galerie Zemma 40 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 89 02 54

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English :

Trame(s) exhibition, dedicated to the work of Mehdi Moutashar, an artist of international stature, winner of the 2018 Jameel Prize (Victoria & Albert Museum) and present in numerous institutions.

L’événement Mehdi Moutashar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille