Mehdi Omaïs en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris
Mehdi Omaïs en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris samedi 22 novembre 2025.
300 films pour se faire du bien !
Et Mehdi Omaïs, journaliste et
créateur de contenus, va te le prouver !
Dans cet ouvrage sympathique et
généreux, il partage avec toi ce que le 7e art a produit de meilleur pour se
faire du bien ! Parce que parfois, rien ne vaut une bonne séance de cinéma pour
voir le monde autrement et prendre un peu de recul. Récits d’apprentissage,
d’amitié, d’aventures et d’engagement, love stories, histoires à faire peur,
leçons de vivre-ensemble, portraits inspirants, sagas familiales, œuvres à
portée philosophique, passeports pour l’évasion… Du voyage dans la lune de
Méliès à The Substance de Coralie Fargeat, en passant par Titanic de James
Cameron, 300 films répartis en 15 thématiques pour aborder le cinéma par
l’émotion. Et se changer les idées, vibrer, s’ouvrir, sourire, réfléchir ou
trouver sa voie, lové dans le fauteuil d’une salle obscure ou allongé sur le
canapé du salon.
L’AUTEUR
Mehdi Omaïs est écrivain,
journaliste cinématographique et influenceur. Très présent sur les réseaux
sociaux, il partage ses critiques de film et conseille ses abonnés sur le
cinéma. « Cinéma, je ne te le dis pas souvent mais je t’aime car, tant que
tu es là, moi ça va »
INFOS PRATIQUES
Événement sur inscription.
Ouverture des inscriptions le vendredi 7 novembre à 10h.
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’influenceur et journaliste Medhi Omaïs pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son ouvrage « Le cinéma, c’est la vie », le samedi 22 novembre de 16h à 18h.
Événement sur inscription.
Le samedi 22 novembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Rendez-vous en Librairie au 3e étage du magasin.
Événement sur inscription. Ouverture des inscriptions le vendredi 7 novembre à 10h.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T17:00:00+01:00
fin : 2025-11-22T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-22T16:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00
Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris
https://leclaireur.fnac.com/agenda/