Mehdi Omaïs en dédicace à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

300 films pour se faire du bien !

Et Mehdi Omaïs, journaliste et

créateur de contenus, va te le prouver !

Dans cet ouvrage sympathique et

généreux, il partage avec toi ce que le 7e art a produit de meilleur pour se

faire du bien ! Parce que parfois, rien ne vaut une bonne séance de cinéma pour

voir le monde autrement et prendre un peu de recul. Récits d’apprentissage,

d’amitié, d’aventures et d’engagement, love stories, histoires à faire peur,

leçons de vivre-ensemble, portraits inspirants, sagas familiales, œuvres à

portée philosophique, passeports pour l’évasion… Du voyage dans la lune de

Méliès à The Substance de Coralie Fargeat, en passant par Titanic de James

Cameron, 300 films répartis en 15 thématiques pour aborder le cinéma par

l’émotion. Et se changer les idées, vibrer, s’ouvrir, sourire, réfléchir ou

trouver sa voie, lové dans le fauteuil d’une salle obscure ou allongé sur le

canapé du salon.

L’AUTEUR

Mehdi Omaïs est écrivain,

journaliste cinématographique et influenceur. Très présent sur les réseaux

sociaux, il partage ses critiques de film et conseille ses abonnés sur le

cinéma. « Cinéma, je ne te le dis pas souvent mais je t’aime car, tant que

tu es là, moi ça va »

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir l’influenceur et journaliste Medhi Omaïs pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son ouvrage « Le cinéma, c’est la vie », le samedi 22 novembre de 16h à 18h.

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Rendez-vous en Librairie au 3e étage du magasin.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de rennes 75006 Paris

