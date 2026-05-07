MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse Werentzhouse
MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse Werentzhouse dimanche 28 juin 2026.
Werentzhouse
MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse
11 rue de Ferrette Werentzhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Portes ouvertes au moulin. Possibilité de réserver le déjeuner assuré par le traiteur WIMMER au 06 60 87 06 51
Venez participer aux portes ouvertes de cet ancien moulin à farine datant du XVIIIe siècle, et découvrir ou redécouvrir la puissance hydraulique de sa grande roue à aubes et l’ensemble des mécanismes entrainant meules, blutoir, batteuse, machines et engrenages divers.
Animations pour petits et grands.
Nouveau cette année Marché de l’artisanat
Repas à réserver au 06 60 87 06 51 Attention places limitées!
Cuisse de poulet rôtie sans os, gratin de pommes de terre, carottes TRAITEUR WIMMER
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11 rue de Ferrette Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 87 06 51
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English :
Open house at the mill. Lunch catered by WIMMER can be booked on 06 60 87 06 51
L’événement MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse Werentzhouse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Sundgau