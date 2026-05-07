Werentzhouse

MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse

11 rue de Ferrette Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Portes ouvertes au moulin. Possibilité de réserver le déjeuner assuré par le traiteur WIMMER au 06 60 87 06 51

Venez participer aux portes ouvertes de cet ancien moulin à farine datant du XVIIIe siècle, et découvrir ou redécouvrir la puissance hydraulique de sa grande roue à aubes et l’ensemble des mécanismes entrainant meules, blutoir, batteuse, machines et engrenages divers.

Animations pour petits et grands.

Nouveau cette année Marché de l’artisanat

Repas à réserver au 06 60 87 06 51 Attention places limitées!

Cuisse de poulet rôtie sans os, gratin de pommes de terre, carottes TRAITEUR WIMMER

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11 rue de Ferrette Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 60 87 06 51

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English :

Open house at the mill. Lunch catered by WIMMER can be booked on 06 60 87 06 51

L’événement MEHLI FASCHT au moulin de Werentzhouse Werentzhouse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Sundgau