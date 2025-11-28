MEHMAM / Ark’Han / Concert dessiné La Margelle Civray

MEHMAM / Ark’Han / Concert dessiné

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

MEHMAM….Des Balkans à l’Afghanistan en passant par la Route de la soie, ce spectacle transfrontalier nous parle de voyage et d’hospitalité.

Faisant dialoguer musiques traditionnelles revisitées, dessin en direct, phoNographies et voix enregistrées, il évoque cette expérience du 1er contact entre la personne qui pose le pied en terre étrangère (riche ou démunie, avec ou sans papiers, bienvenue ou pas) et celle qui vit là.

Un grand parcours musical, graphique et sonore où résonneront pas moins de 15 instruments et presque autant d’univers vocaux et de langues,

collectées au fil du chemin… .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

