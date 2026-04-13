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MEI FEEST, Ville de Steenvoorde, Steenvoorde

MEI FEEST, Ville de Steenvoorde, Steenvoorde

MEI FEEST, Ville de Steenvoorde, Steenvoorde dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Ville de Steenvoorde

Adresse : grand place Norbert Segard 59114 Steenvoorde

Ville : 59114 Steenvoorde

Département : Nord

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : gratuit - tout public

MEI FEEST Dimanche 17 mai, 06h00 Ville de Steenvoorde Nord

gratuit – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T06:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T06:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Rendez vous le dimanche 17 mai à Steenvoorde pour la Meï Feest ! Une journée entre traditions, terroir et animations…
Venez en famille et entre amis découvrir notre foire !
Plongez au cœur de la ruralité, dégustez de bons produits, approchez les animaux et échangez avec nos éleveurs et les exposants.
Entrée gratuite
ANIMATIONS TOUT PUBLIC :

  • Braderie – brocante
  • Exposants : halle Marchande & Grand’Place
  • Concours bovins : Grand’Place
  • Parades & concours chevaux : place St Pierre
  • Mini-ferme : Grand’Place
  • Exposition de tracteurs anciens, matériel agricole, véhicules utilitaires
  • Balades à poneys et voltige : Jardin public
  • fanfare, maquillage pour les enfants

Ville de Steenvoorde grand place Norbert Segard 59114 Steenvoorde Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « meifeest.steenvoorde@gmail.com »}]
Rendez-vous dimanche 17 mai à Steenvoorde pour la Foire agricole, commerciale et artisanale.

Comice Agricole Cantonal de Steenvoorde