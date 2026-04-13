MEI FEEST, Ville de Steenvoorde, Steenvoorde
MEI FEEST, Ville de Steenvoorde, Steenvoorde dimanche 17 mai 2026.
MEI FEEST Dimanche 17 mai, 06h00 Ville de Steenvoorde Nord
gratuit – tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T06:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T06:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Rendez vous le dimanche 17 mai à Steenvoorde pour la Meï Feest ! Une journée entre traditions, terroir et animations…
Venez en famille et entre amis découvrir notre foire !
Plongez au cœur de la ruralité, dégustez de bons produits, approchez les animaux et échangez avec nos éleveurs et les exposants.
Entrée gratuite
ANIMATIONS TOUT PUBLIC :
- Braderie – brocante
- Exposants : halle Marchande & Grand’Place
- Concours bovins : Grand’Place
- Parades & concours chevaux : place St Pierre
- Mini-ferme : Grand’Place
- Exposition de tracteurs anciens, matériel agricole, véhicules utilitaires
- Balades à poneys et voltige : Jardin public
- fanfare, maquillage pour les enfants
Ville de Steenvoorde grand place Norbert Segard 59114 Steenvoorde Steenvoorde 59114 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « meifeest.steenvoorde@gmail.com »}]
Rendez-vous dimanche 17 mai à Steenvoorde pour la Foire agricole, commerciale et artisanale.
Comice Agricole Cantonal de Steenvoorde