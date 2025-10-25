Meilhan des Livres Maison du Temps Libre Jean Fenouillet Meilhan-sur-Garonne

Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Concert, ateliers, conférence

Samedi concert piano voix (textes de Jean Garcia)

Dimanche 25 auteurs du territoire des ateliers, des conférences et une expo des travaux des enfants de l’école .

Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 27 88

English : Meilhan des Livres

Concert, workshops, conference

German : Meilhan des Livres

Konzert, Workshops, Konferenz

Italiano :

Concerto, workshop, conferenza

Espanol : Meilhan des Livres

Concierto, talleres, conferencia

