Meilhan des Livres Maison du Temps Libre Jean Fenouillet Meilhan-sur-Garonne

Meilhan des Livres
Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
Concert, ateliers, conférence
Samedi concert piano voix (textes de Jean Garcia)
Dimanche 25 auteurs du territoire des ateliers, des conférences et une expo des travaux des enfants de l’école .
Maison du Temps Libre Jean Fenouillet 7 Allée du Docteur Gabourin Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 27 88
English : Meilhan des Livres
Concert, workshops, conference
German : Meilhan des Livres
Konzert, Workshops, Konferenz
Italiano :
Concerto, workshop, conferenza
Espanol : Meilhan des Livres
Concierto, talleres, conferencia
