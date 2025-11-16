Meix Musy Tout Droit 2025 Montlebon
Meix Musy Tout Droit 2025 Montlebon dimanche 16 novembre 2025.
Meix Musy Tout Droit 2025
Sobey, Meix Musy Montlebon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 12:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Course nature type trail.
Montée de Sobey jusqu’au sommet du Meix Musy.
Marcheurs bienvenus.
Inscriptions en ligne ou sur place
Courses enfants au Meix Musy à 11h. Inscriptions sur place avant. .
Sobey, Meix Musy Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 69 07 scvm25@gmail.com
