Mektoub x Le Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Mektoub x Le Talus

Vendredi 18 septembre 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

​Vendredi 18 septembre Mektoub revient à Marseille pour une édition spéciale au Talus !

Bien plus qu’une soirée. Mektoub est une ode à la rencontre et une célébration de nos héritages amazighs et africains. Né de la vision des artistes Azul et Kbira, ce projet mêle sonorités électroniques (bass, funk brésilienne, amapiano, gqom) et performances live (synthé, mandole, darbouka) pour un voyage unique entre traditions et modernité.

​Notre hennaya Holy Habiba sera présente. Laissez-vous aller et confiez votre main à sa pointe aiguisée pour y voir apparaître des symboles au henné inspirés de l’héritage amazigh. Venez tôt : les places sont limitées, à l’inverse de son talent !

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Line-up

Azul x Kbira x Iszo

Azul et Kbira, co-fondateur·s des soirées Mektoub, incarnent une vision commune : célébrer la diversité des cultures à travers des expériences artistiques uniques.

Avec des racines profondément ancrées dans les traditions du Maghreb et du monde amazigh, Kbira fusionne les sonorités de cette région avec des styles urbains comme l’AfroBass, le hip-hop, le gqom, le baile funk et plus encore. Sa musique, énergique et vibrante, transforme chaque set en un voyage sonore inoubliable.

Né à Marseille, Azul puise dans ses racines berbères et africaines pour créer une musique immersive. Entre DJing, composition et performances mêlant tradition et modernité, il invite à une exploration artistique authentique et fédératrice.

Ensemble, ils explorent les frontières musicales et culturelles, offrant des univers où les rythmes et les identités se croisent et s’enrichissent mutuellement.

Iszo

Entre bass music, empowerment et esthétiques afro-diasporiques, ISZO puise dans ses origines algériennes et égyptiennes pour explorer la multiplicité des styles. Afro & arabic bass, funk brésilienne, jungle, jersey, juke, footwork et jump up, il valorise l’affirmation des identités et la culture de la fête à travers la musique. L’espace devient un terrain d’expérimentation sociale pour rassembler les publics en collectif.

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Vendredi 18 septembre, 18h30-23h

5€ prévente / 8€ sur place

Adhésion à l’association obligatoire : le montant est libre

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Le Talus ( Jardin )

603 rue Saint-Pierre, Marseille, 13012

T.1 : Descendre à La Boiseraie, puis passer par le skatepark

ou descendre à Saint-Pierre, puis redescendre la rue

Bus 12 & 40 : Saint Pierre Jeannette

Ou passe à vélo par le cimetière St Pierre : c’est vraiment joli !



Le Talus, créé à partir d’une friche, est un tiers-lieu socio-environnemental et culturel.

L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables.

• :

www.letalus.com

• :

https://linktr.ee/letalusmarseille .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

?On Friday, September 18, Mektoub returns to Marseille for a special show at Le Talus!

L’événement Mektoub x Le Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille