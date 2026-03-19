Mel Bonis, compositrice, pédagogue et femme moderne Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

La figure de Mel Bonis (1858-1937) demeure l’une des plus singulières de la musique française de la fin du XIXᵉ siècle. Longtemps restée dans l’ombre de ses contemporains, cette compositrice révèle aujourd’hui une œuvre riche, sensible et profondément personnelle. Élève au Conservatoire de Paris, où elle étudia notamment auprès de César Franck, elle dut pourtant affronter les contraintes sociales imposées aux femmes artistes de son époque.

Son parcours témoigne d’une détermination remarquable : compositrice prolifique, pédagogue attentive et femme engagée dans la vie intellectuelle de son temps, Mel Bonis incarne une modernité discrète mais affirmée. Sa musique se distingue par l’élégance de son écriture, la richesse de ses couleurs harmoniques et une expressivité délicate.

Le Trio Soir – Matin op. 76, illustre avec finesse l’art de la miniature expressive : deux atmosphères contrastées, entre contemplation et clarté naissante. Le Quatuor avec piano n° 1 op. 79, révèle quant à lui l’ampleur de son langage chambriste, alliant lyrisme, énergie et équilibre formel.

En regard de cette œuvre, le Quatuor avec piano n° 1 op. 15, de Gabriel Fauré rappelle le contexte musical dans lequel s’inscrit Mel Bonis. Par sa force dramatique et son raffinement harmonique, cette partition emblématique éclaire les affinités esthétiques d’une génération de musiciens qui ont façonné la musique française autour de 1900.

Ce programme invite ainsi à redécouvrir Mel Bonis sous trois visages : compositrice inspirée, musicienne de son temps et femme résolument moderne.

Interprètes:

Priscille Lachat-Sarrete, violon

Maud Gastinel, alto

Béatrice Noël, violoncelle

Kazuko HIYAMA, piano

Hommage à Mel Bonis, compositrice méconnue et précurseure, pédagogue visionnaire et femme engagée.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



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