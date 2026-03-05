Melaine Dalibert (concert) La Centrifugeuse Université de PAU Pau

Melaine Dalibert (concert)

La Centrifugeuse Université de PAU Avenue de l’Université Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-26

C’est en passeur exalté des répertoires rares et minimalistes que l’on présente le plus souvent Melaine Dalibert. Pianiste et compositeur né en 1979, il œuvre à la diffusion des musiques d’aujourd’hui tant par son implication au sein de l’Ensemble 0, que par ses activités de pédagogue au conservatoire de Rennes, et de programmateur du festival Autres Mesures. Parallèlement à ses activités d’interprète, qui n’hésite pas à explorer aussi le grand répertoire pianistique avec lequel il s’est familiarisé depuis ses études au conservatoire supérieur de Paris, il développe son propre travail d’écriture qui allie singulièrement l’usage de processus génératifs basés sur des suites mathématiques, et une approche sensible du geste instrumental. .

La Centrifugeuse Université de PAU Avenue de l’Université Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 acceuil.centrifugeuse@univ-pau.fr

