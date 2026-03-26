Melaine Dalibert Köln Concert Les Ateliers des Capucins Brest

Melaine Dalibert Köln Concert

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:30:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Le pianiste traverse la ville de piano en piano !

Avec son Piano Trail, l’artiste imagine une journée musicale itinérante à travers la ville avec plusieurs étapes.

Ce projet original s’inscrit dans une démarche engagée pour repenser les concerts de manière plus durable et décarbonée. A chaque halte, la musique se crée dans l’instant au plus près des lieux et du public.

Pour l’occasion, il proposera un concert improvisé, s’adaptant au piano présent et à l’ambiance du moment.

Une occasion de vivre un moment musical spontané et unique.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour vous laisser surprendre par la musique… là où vous ne l’attendiez pas.

Informations pratiques

Sur réservation en ligne.

Ouvert à tous. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Melaine Dalibert Köln Concert

L’événement Melaine Dalibert Köln Concert Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue