Melaine Dalibert Köln Concert Les Ateliers des Capucins Brest
Melaine Dalibert Köln Concert Les Ateliers des Capucins Brest mardi 31 mars 2026.
Melaine Dalibert Köln Concert
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:30:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Le pianiste traverse la ville de piano en piano !
Avec son Piano Trail, l’artiste imagine une journée musicale itinérante à travers la ville avec plusieurs étapes.
Ce projet original s’inscrit dans une démarche engagée pour repenser les concerts de manière plus durable et décarbonée. A chaque halte, la musique se crée dans l’instant au plus près des lieux et du public.
Pour l’occasion, il proposera un concert improvisé, s’adaptant au piano présent et à l’ambiance du moment.
Une occasion de vivre un moment musical spontané et unique.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour vous laisser surprendre par la musique… là où vous ne l’attendiez pas.
Informations pratiques
Sur réservation en ligne.
Ouvert à tous. .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English : Melaine Dalibert Köln Concert
L’événement Melaine Dalibert Köln Concert Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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