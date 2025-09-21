MELANCHOLIA • François Audrain Auditorium des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Rennes

MELANCHOLIA • François Audrain Auditorium des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Rennes Dimanche 21 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Né d’une résidence de création sur le site des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne, avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et des Tombées de la Nuit, l’album _Melancholia_ de François Audrain est un hommage vibrant aux sites et aux histoires ouvrières qui habitent encore ces bâtiments et ces lieux porteurs de mémoire collective.

Depuis juin 2025 et jusqu’en octobre 2026, l’auteur-compositeur et interprète rennais François Audrain mène une tournée départementale jalonnée de lieux emblématiques de la mémoire industrielle d’Ille-et-Vilaine : les carrières de granit de Louvigné-du-Désert ou encore les mines de brais de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Une immersion dans la mémoire de chacun de ces lieux à travers une découverte du site et des actions de médiation auprès des publics.

Oscillant entre chanson, trip-hop et sonorités industrielles, François Audrain pose sa voix avec douceur sur des mélodies rock aux contrastes assumés, claires et obscure. À la fois intimiste et puissant, _Melancholia_ fait résonner les récits enfouis de ceux qu’on appelait les « petites gens » — ouvriers, travailleurs, figures anonymes dont les vies ont façonné notre patrimoine.

Début : 2025-09-21T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

02 99 02 40 00

Auditorium des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 1 rue Jacques Léonard Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine