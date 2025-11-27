MÉLANCOLIE D’UN REBELLE Lodève

MÉLANCOLIE D’UN REBELLE

Mélancolie d’un Rebelle est un spectacle poétique et musical de slam qui explore la révolte, la mémoire et la fragilité d’une génération en quête de vérité. À travers des textes puissants, Placide KONAN, écrivain, poète et slameur ivoirien, y interroge la douleur, l’espoir et la dignité dans un monde où la parole devient résistance. C’est une traversée émotionnelle où la mélancolie se fait lumière, et la rébellion un acte d’amour envers l’humanité. .

English :

Mélancolie d’un Rebelle , a poetic and musical slam show that explores the revolt, memory and fragility of a generation in search of truth. Through powerful texts, Ivorian writer, poet and slammer Placide KONAN questions pain, hope and dignity in a world where the spoken word becomes resistance.

German :

Mélancolie d’un Rebelle , eine poetische und musikalische Slam-Performance, die die Revolte, die Erinnerung und die Zerbrechlichkeit einer Generation auf der Suche nach der Wahrheit erforscht. Placide KONAN, ein ivorischer Schriftsteller, Dichter und Slammer, stellt in seinen kraftvollen Texten Fragen zu Schmerz, Hoffnung und Würde in einer Welt, in der das Wort zum Widerstand wird.

Italiano :

Mélancolie d’un Rebelle è uno spettacolo di slam poetico e musicale che esplora la rivolta, la memoria e la fragilità di una generazione alla ricerca della verità. Attraverso testi potenti, Placide KONAN, scrittore, poeta e slammer della Costa d’Avorio, esplora il dolore, la speranza e la dignità in un mondo in cui le parole diventano resistenza.

Espanol :

Mélancolie d’un Rebelle es un espectáculo de slam poético y musical que explora la revuelta, la memoria y la fragilidad de una generación en busca de la verdad. A través de potentes textos, Placide KONAN, escritor, poeta y slammer de Costa de Marfil, explora el dolor, la esperanza y la dignidad en un mundo donde las palabras se convierten en resistencia.

