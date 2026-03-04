Mélancolie ouvrière, CinéPilat, Pélussin
Début : 2026-03-21T17:30:00+01:00 – 2026-03-21T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-21T17:30:00+01:00 – 2026-03-21T19:00:00+01:00
Festival des Arts du Fil du Pilat. Broderie collective après la séance avec Bobines & Madelaines.
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Fest arts du fil – Lucie Baud naît en 1870 dans une famille de paysans pauvres de la région de Grenoble. A douze ans, elle entre comme apprentie dans une filature de soie et se marie à 20 ans avec … CinéPilat Mélancolie ouvrière