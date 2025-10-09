MELANDO ATELIER CARTE SENSIBLE Saint-Martin-de-Londres

MELANDO ATELIER CARTE SENSIBLE

Saint-Martin-de-Londres Hérault

C’est souvent difficile de parler de ce qui nous traverse quand on traverse un lieu… Et si on essayait de le représenter ?

Avec des mots, des motifs, des gribouillis, des couleurs… ce qui nous vient, là, sous la peau et sous la main…

Et toi, tu as un chemin que tu aimes prendre ?

C’est quoi que tu ressens sur ta ce trajet de tous les jours ?

Y a un endroit que tu regardes toujours ? Un endroit que tu évites ?

Cet atelier nous invite à expérimenter la cartographie sensible une manière personnelle de donner à voir ce territoire que l’on habite avec ce qui nous touche, nous émeut, nous attriste, ce que l’on trouve beau, précieux ou dommage, ce qui fait qu’ ici, ce n’est pas comme ailleurs…. .

Pour adultes et ados à partir de 12 ans, en continu, gratuit. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

English :

It’s often difficult to talk about what’s going through us when we go through a place? What if we tried to represent it?

With words, patterns, doodles, colors? what comes to us, there, under our skin and in our hands?

German :

Es ist oft schwierig, darüber zu sprechen, was uns durch den Kopf geht, wenn wir durch einen Ort gehen? Wie wäre es, wenn wir versuchen würden, es darzustellen?

Mit Worten, Mustern, Kritzeleien, Farben? mit dem, was uns dort unter die Haut und unter die Hand geht?

Italiano :

Spesso è difficile parlare di ciò che ci emoziona quando attraversiamo un luogo? E se provassimo a rappresentarlo?

Con parole, disegni, scarabocchi, colori? Qualsiasi cosa ci venga in mente, lì, sotto la nostra pelle e nelle nostre mani?

Espanol :

A menudo es difícil hablar de lo que nos conmueve cuando pasamos por un lugar.. ¿Y si intentamos representarlo?

¿Con palabras, dibujos, garabatos, colores… lo que se nos ocurra, allí, bajo la piel y en las manos?

