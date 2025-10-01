MELANDO ATELIER DANSE Rouet

MELANDO ATELIER DANSE Rouet mercredi 1 octobre 2025.

MELANDO ATELIER DANSE

Rouet Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Anaïta propose une exploration sensorielle du mouvement, en lien avec les matières végétales, le sol et le paysage.

Anaïta propose une exploration sensorielle du mouvement, en lien avec les matières végétales, le sol et le paysage. .

Rouet 34380 Hérault Occitanie reservation@melandosaison.org

English :

Anaïta proposes a sensory exploration of movement, in connection with plant matter, soil and landscape.

German :

Anaïta schlägt eine sensorische Erkundung der Bewegung vor, in Verbindung mit pflanzlichen Materialien, dem Boden und der Landschaft.

Italiano :

Anaïta propone un’esplorazione sensoriale del movimento in relazione ai materiali vegetali, al terreno e al paesaggio.

Espanol :

Anaïta ofrece una exploración sensorial del movimiento en relación con los materiales vegetales, el suelo y el paisaje.

L’événement MELANDO ATELIER DANSE Rouet a été mis à jour le 2025-08-13 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP