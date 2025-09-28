MELANDO HORS-SOL Rouet

MELANDO HORS-SOL Rouet dimanche 28 septembre 2025.

MELANDO HORS-SOL

Rouet Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Hors Sol est une création chorégraphique qui explore notre lien au sol et au vivant invisible qu’il abrite. Par la danse et les mots, la pièce met en lumière sa fragilité face au béton et appelle à le défendre, l’honorer et s’y reconnecter.

Hors Sol est une création chorégraphique qui explore notre lien au sol et au vivant invisible qu’il abrite. Par la danse et les mots, la pièce met en lumière sa fragilité face au béton et appelle à le défendre, l’honorer et s’y reconnecter. .

Rouet 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

English :

Hors Sol is a choreographic creation that explores our connection to the ground and the invisible living things it shelters. Through dance and words, the piece highlights our fragility in the face of concrete, and calls on us to defend, honor and reconnect with it.

German :

Hors Sol ist eine choreografische Kreation, die unsere Beziehung zum Boden und dem unsichtbaren Leben, das er beherbergt, erforscht. Durch Tanz und Worte beleuchtet das Stück die Zerbrechlichkeit des Bodens gegenüber dem Beton und ruft dazu auf, ihn zu verteidigen, zu ehren und sich wieder mit ihm zu verbinden.

Italiano :

Hors Sol è una creazione coreografica che esplora il nostro rapporto con il suolo e con gli invisibili esseri viventi che esso ospita. Attraverso la danza e le parole, il pezzo evidenzia la nostra fragilità di fronte al cemento e ci invita a difenderlo, onorarlo e riconnetterci con esso.

Espanol :

Hors Sol es una creación coreográfica que explora nuestra relación con el suelo y los seres vivos invisibles que alberga. A través de la danza y la palabra, la pieza pone de relieve nuestra fragilidad frente al hormigón y nos llama a defenderlo, honrarlo y reconectar con él.

L’événement MELANDO HORS-SOL Rouet a été mis à jour le 2025-08-13 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP