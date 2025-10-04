MELANDO LES SURGISSEMENTS Saint-Clément-de-Rivière
MELANDO LES SURGISSEMENTS Saint-Clément-de-Rivière samedi 4 octobre 2025.
MELANDO LES SURGISSEMENTS
Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Pour ces surgissements chorégraphiques, les spectateurs, les interprètes et l’organisateur vont se livrer à une expérience chorégraphique inédite. Le canevas qui leur est proposé est un écheveau d’écritures préétablies et improvisées.Compagnie Yann Lheureux. Tout au long de la journée Ateliers, jeux de sensibilisation autour de l’eau et de l’écosystème du lez.
Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie grange@bouilloncube.fr
English :
For these choreographic surges, spectators, performers and the organizer will engage in an unprecedented choreographic experience. Compagnie Yann Lheureux. Throughout the day: Workshops and games to raise awareness of water and the Lez ecosystem.
German :
Die Zuschauer, die Darsteller und der Veranstalter werden sich bei diesen choreografischen Auftritten auf eine ganz neue choreografische Erfahrung einlassen. Der Rahmen, der ihnen vorgeschlagen wird, ist ein Geflecht aus vorgefertigten und improvisierten Schriften der Compagnie Yann Lheureux. Den ganzen Tag über: Workshops und Spiele zur Sensibilisierung für das Thema Wasser und das Ökosystem des Flusses Lez.
Italiano :
Per questi slanci coreografici, il pubblico, gli interpreti e l’organizzatore si abbandoneranno a un’esperienza coreografica originale. Compagnia Yann Lheureux. Durante la giornata: laboratori e giochi per sensibilizzare all’acqua e all’ecosistema di Lez.
Espanol :
En estas oleadas coreográficas, el público, los intérpretes y el organizador participarán en una experiencia coreográfica sin precedentes. Compañía Yann Lheureux. A lo largo del día: talleres y juegos de sensibilización sobre el agua y el ecosistema de Lez.
