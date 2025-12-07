Mélange 2 temps

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire, Mélange 2 Temps, véritable florilège poético-burlo-clownesque.



Mister B. et Mister P, duo épique, sont deux personnages intemporels, deux énergumènes qui adorent se détester.



Mister P. est lunaire et maladroit, Mister B. est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous touche au cœur, nous chatouille les zygomatiques et titille notre âme d’enfant.



Distribution

Avec Philippe Martz et Bernie Collins



Presse

Les BP ZOOM, aussi absurdes que bizarrement élégants, se taillent un franc succès Le Parisien .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

L'événement Mélange 2 temps Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-11-26