Mélange 2 temps Saint-André-les-Vergers
dimanche 7 décembre 2025.
Mélange 2 temps
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire, Mélange 2 Temps, véritable florilège poético-burlo-clownesque.
Mister B. et Mister P, duo épique, sont deux personnages intemporels, deux énergumènes qui adorent se détester.
Mister P. est lunaire et maladroit, Mister B. est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette âme qui nous touche au cœur, nous chatouille les zygomatiques et titille notre âme d’enfant.
Distribution
Avec Philippe Martz et Bernie Collins
Presse
Les BP ZOOM, aussi absurdes que bizarrement élégants, se taillent un franc succès Le Parisien .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
